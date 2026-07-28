Москва28 июл Вести.США, Британия и Франция подрывают международный режим ядерного нераспространения, пытаясь возложить ответственность за это на Россию, заявил постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве (Швейцария) Геннадий Гатилов в интервью РИА Новости.

Режим ядерного нераспространения сталкивается с серьезными вызовами из-за действий стран НАТО, которые стремятся к военному превосходству в ущерб безопасности других государств, отметил Гатилов.

Особая роль в дестабилизации ситуации принадлежит западной "ядерной тройке", пытающейся переложить ответственность за ситуацию то на Россию, то на Китай, то на КНДР с Ираном. Получается это неубедительно и, надо прямо сказать, вызывающе, учитывая политику самих стран Запада приводит РИА Новости слова Гатилова

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о переходе страны к стратегии "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках этой стратегии Париж намерен увеличить количество ядерных боеголовок и привлечь к совместным учениям восемь европейских государств - Британию, Германию, Бельгию, Грецию, Данию, Нидерланды, Польшу и Швецию.

Замглавы МИД Александр Грушко заявил, что наращивание Британией и Францией ядерных потенциалов способствует развязыванию гонки вооружений и противоречит целям Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).