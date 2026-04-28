Гатилов оценил угрозу для России от наращивания ядерного потенциала Франции Гатилов: Россия видит риски в наращивании ядерного потенциала Франции

Москва28 апр Вести.Франция создает риски для безопасности России, наращивая ядерный потенциал под предлогом "российской угрозы", заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в интервью РИА Новости.

Подобные действия подтверждают враждебные намерения НАТО и Парижа, отметил Гатилов.

Для России важным элементом ядерных устремлений [президента Франции Эммануэля] Макрона является и то, что в качестве их оправдания выдвигается мнимая российская угроза. Исходим из того, что такое развитие событий не только создает непосредственные риски для безопасности России, но и самым негативным образом сказывается на стратегической стабильности приводит РИА Новости слова Гатилова

Между тем Франция и Польша планируют провести совместные ядерные учения над Балтикой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные учения говорят о стремлении Европы к дальнейшей милитаризации и нуклеаризации.