Москва28 апрВести.Франция создает риски для безопасности России, наращивая ядерный потенциал под предлогом "российской угрозы", заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в интервью РИА Новости.
Подобные действия подтверждают враждебные намерения НАТО и Парижа, отметил Гатилов.
Для России важным элементом ядерных устремлений [президента Франции Эммануэля] Макрона является и то, что в качестве их оправдания выдвигается мнимая российская угроза. Исходим из того, что такое развитие событий не только создает непосредственные риски для безопасности России, но и самым негативным образом сказывается на стратегической стабильностиприводит РИА Новости слова Гатилова
Между тем Франция и Польша планируют провести совместные ядерные учения над Балтикой.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные учения говорят о стремлении Европы к дальнейшей милитаризации и нуклеаризации.