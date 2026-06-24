Гатилов: РФ следит за деятельностью стран НАТО и ЕС в области ядерного оружия

Гатилов: Москва отслеживает деятельность Евросоюза и НАТО в ядерной сфере Гатилов: РФ следит за деятельностью стран НАТО и ЕС в области ядерного оружия

Москва24 июн Вести.Москва тщательным образом отслеживает деятельность стран Европейского союза (ЕС) и НАТО в области ядерного оружия (ЯО). Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Общая милитаризация Европы отражается в подготовке к совместным ядерным учениям Парижа и Варшавы, а также в готовности Финляндии разместить ядерное оружие, отметил он в беседе с РИА Новости.

Перечисленные шаги, будучи приправленными враждебной антироссийской риторикой, органически вписываются в набирающую обороты милитаризацию Европы… Ядерная сфера – одно из измерений данного процесса. Со своей стороны самым тщательным образом отслеживаем соответствующую деятельность стран ЕС и НАТО сказал Гатилов

По его словам, государства Евросоюза и НАТО готовятся к "конфликту высокой интенсивности" с РФ.

Между тем замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что у России вызывает обоснованную озабоченность общий курс коллективного Запада на милитаризацию экономики и общественной жизни. Он добавил, что прямое столкновения Запада и РФ грозит катастрофическими последствиями.