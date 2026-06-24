Москва24 июнВести.Запад столкнется с катастрофическими последствиями, если он решится на прямое противостояние с Россией. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
У Москвы вызывает обоснованную озабоченность общий курс коллективного Запада на милитаризацию экономики и общественной жизни, отметил он в интервью газете "Известия".
Консолидируется ли курс на прямое лобовое столкновение с нами? Это неизбежно чревато катастрофическими последствиями для тех, кто покусится таким образом на нашу безопасность. Либо все же возобладает здравый смысл и возникнет понимание того, что нужно "снижать температуру"сказал Рябков
Он подчеркнул, что Россия фиксирует планы Франции и других стран НАТО, обладающих ядерным оружием.
Ранее Рябков отметил, что попытки "партии войны" в Брюсселе и Киеве перетянуть на свою сторону администрацию американского лидера Дональда Трампа не влияют на решимость Москвы добиваться заявленных целей специальной военной операции (СВО).