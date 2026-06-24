Рябков предупредил Запад о катастрофических последствиях при столкновении с РФ Рябков: Запад ждут катастрофические последствия в случае столкновения с РФ

Москва24 июн Вести.Запад столкнется с катастрофическими последствиями, если он решится на прямое противостояние с Россией. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

У Москвы вызывает обоснованную озабоченность общий курс коллективного Запада на милитаризацию экономики и общественной жизни, отметил он в интервью газете "Известия".

Консолидируется ли курс на прямое лобовое столкновение с нами? Это неизбежно чревато катастрофическими последствиями для тех, кто покусится таким образом на нашу безопасность. Либо все же возобладает здравый смысл и возникнет понимание того, что нужно "снижать температуру" сказал Рябков

Он подчеркнул, что Россия фиксирует планы Франции и других стран НАТО, обладающих ядерным оружием.

Ранее Рябков отметил, что попытки "партии войны" в Брюсселе и Киеве перетянуть на свою сторону администрацию американского лидера Дональда Трампа не влияют на решимость Москвы добиваться заявленных целей специальной военной операции (СВО).