Москва19 июнВести.Прямое столкновение НАТО и России может перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь", он подчеркнул, что намерения Европы противостоять РФ несут серьезные риски для глобальной безопасности.
Прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствияминаписал Лавров
Он также заявил, что Москва рассматривает Европу как сторону, заинтересованную в поражении России.
Кроме того, по его мнению, представители Европы не создают благоприятный фон для проведения содержательных переговоров, пытаясь приписать России агрессивные планы.