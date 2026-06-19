Лавров: прямое столкновение РФ и НАТО может перерасти в обмен ядерными ударами

Лавров предупредил о катастрофических последствиях столкновения НАТО и России Лавров: прямое столкновение РФ и НАТО может перерасти в обмен ядерными ударами

Москва19 июн Вести.Прямое столкновение НАТО и России может перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь", он подчеркнул, что намерения Европы противостоять РФ несут серьезные риски для глобальной безопасности.

Прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями написал Лавров

Он также заявил, что Москва рассматривает Европу как сторону, заинтересованную в поражении России.

Кроме того, по его мнению, представители Европы не создают благоприятный фон для проведения содержательных переговоров, пытаясь приписать России агрессивные планы.