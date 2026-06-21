После слов Лаврова о рисках из-за атак на Москву на Западе забили тревогу Daily Express: глава МИД РФ пригрозил НАТО расплатой за атаки на Москву

Москва21 июн Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с жестким предупреждением в адрес Запада после ударов ВСУ по Москве, пишет Daily Express.

Издание ссылается на слова главы российского МИД о том, что Европа продолжает стремиться к экспансии, намерена осваивать Украину и Молдавию, втягивает в свою орбиту Армению, а Североатлантичекий альянс "проглотил" Финляндию и Швецию. Украина при этом рассматривается ЕС в качестве "ударного кулака" будущих европейских вооруженных сил, автономных от США и НАТО.

Россия направила НАТО пугающую угрозу. Главный дипломат Путина предположил, что такое положение дел представляет серьезную угрозу глобальной безопасности. Прямая конфронтация между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями говорится в публикации газеты

Ранее в своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь", Лавров отметил, что Европа стремится к переговорам по Украине для спасения киевского режима, чтобы тот продолжал быть плацдармом для борьбы с Россией. По словам главы российского МИД, именно в этом состоит настоящая цель союзников Украины в Европе.