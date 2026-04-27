Москва27 апр Вести.Кипрский журналист и политический аналитик Алекс Христофору заявил, что последние выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова являются предельно серьезным предупреждением для европейских стран. По мнению эксперта, риторика Москвы о том, что Запад фактически объявил России войну, свидетельствует о переходе дипломатии в фазу критического противостояния.

Они посылают очень серьезные предупреждения. За последний месяц высокопоставленные российские чиновники, в том числе из администрации президента, направляли крайне жесткие сигналы коллективному Западу, особенно европейцам утверждает Христофору

Выступая перед руководителями российских НКО, Сергей Лавров подчеркнул, что западные страны используют украинское государство как "геополитический таран" против России. Христофору в своем обзоре провел параллель между нынешними сигналами Кремля и ситуацией конца 2021 года, предшествовавшей началу СВО.

Журналист отметил, что тогда требования Москвы по безопасности были проигнорированы, и сегодня история может повториться, если Европа не воспримет слова российского министра как окончательное предостережение.