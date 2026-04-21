Москва21 апр Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о красных линиях РФ, предупредив таким образом Европу о том, что терпение Москвы уже заканчивается. Об этом заявил журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

Журналист рассказал, что Европа по всей видимости закрывает глаза на то, что украинские беспилотники, которым позволяют пролетать над территорией европейских стран, атакуют российскую инфраструктуру, в том числе гражданские цели. Как он отметил, Лаврову задали вопрос о том, что Россия собирается с этим делать. Таким образом его спросили о красных линиях Москвы.

Лавров намекнул, что Россия больше не собирается это терпеть. Так что да, Лавров говорил, что у россиян много терпения, но оно уже заканчивается рассказал Христофору

Ранее Сергей Лавров предостерег от сравнений РФ с "бумажным тигром", подчеркнув присущее российскому характеру терпение, которое не бесконечно и может лопнуть. Британский военный эксперт Александр Меркурис также выразил мнение, что заявление Лаврова стало важным сигналом для стран НАТО.