Москва5 апр Вести.Высказывания руководителя европейской дипломатии Каи Каллас о "нападениях России" с каждым разом становятся все более обширными. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Лавров отметил, что Каллас теперь говорит о 19 странах, причем о некоторых - как о цели не единственного нападения.

То есть у нее познания с каждым разом, когда она обращается к этой теме - расширяются сказал Лавров

Ранее Каллас в интервью изданию "РБК-Украина" утверждала, что за последние 100 лет Россия якобы напала как минимум на 19 стран, не считая африканских, а на некоторые - по три-четыре раза, и при этом ни одна из этих стран, по ее словам, никогда не нападала на Россию. Она также вновь обвинила Москву в развязывании украинского конфликта, заявив, что если Россия "будет за это", то подобных событий станет больше.