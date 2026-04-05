Москва5 апр Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину прокомментировал слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о якобы нападении России на 19 стран за последние 100 лет.

Каллас в начале апреля в интервью СМИ вновь заявила, что за последние 100 лет Россия якобы "напала на 19 стран, не считая африканские". При этом она не называла конкретные государства.

Это, наверное, новые изыскания эстонских историков. Доселе нам эта информация была неизвестна прокомментировал Песков

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил мнение, что никто из подчиненных даже не может указать Каллас на этот "позор", потому что, видимо, наслаждаются ее знаниями в географии и политике.