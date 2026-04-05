Москва5 апр Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскритиковал профессиональные качества главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Каи Каллас. Свое мнение он озвучил автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

По словам официального представителя Кремля, уровень квалификации Каллас далек от профессионального.

Если говорить серьезно, то уровень квалификации и профессиональные качества госпожи Каллас не отвечают высоким стандартам и вряд ли позволяют ей давать какие-то квалифицированные замечания по истории. Конечно, она могла бы поступить лучше, если бы она внесла сегодня, не в ретроспективе, а сегодня, хотя бы маленькую толику позитивного вклада в дело починки того, что они успели сломать