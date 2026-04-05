Москва5 апрВести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскритиковал профессиональные качества главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Каи Каллас. Свое мнение он озвучил автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
По словам официального представителя Кремля, уровень квалификации Каллас далек от профессионального.
Если говорить серьезно, то уровень квалификации и профессиональные качества госпожи Каллас не отвечают высоким стандартам и вряд ли позволяют ей давать какие-то квалифицированные замечания по истории. Конечно, она могла бы поступить лучше, если бы она внесла сегодня, не в ретроспективе, а сегодня, хотя бы маленькую толику позитивного вклада в дело починки того, что они успели сломатьсказал Песков
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет якобы "напала на 19 стран, не считая африканские". Она также снова обвинила РФ в развязывании украинского конфликта.