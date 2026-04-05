Москва5 апр Вести.Стандарты Запада абсолютно не соответствуют российским, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Песков указал главе евродипломатии Кайе Каллас на то, чтобы вместо демонстрации своих "знаний" в географии и политике, ей стоило бы внести позитивный вклад в дело "починки того, что сломал" Запад.

Стандарты там весьма относительные. Они не соответствуют нашим стандартам абсолютно. Это однозначно можно сказать сказал пресс-секретарь президента России

Ранее посол по особым поручениями МИД РФ Родион Мирошник заявил, что представители западных стран используют философию "закон – что дышло" в международном праве. Он подчеркнул, что часто Россия в одностороннем порядке следует правовым нормам.