Песков посоветовал Каллас больше не говорить на тему истории

Москва5 апр Вести.Главе евродипломатии Кае Каллас не следует отныне высказываться на тему истории. Такое мнение автору ИС "Вести" Павлу Зарубину высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На днях Каллас заявила, что за 100 лет Россия якобы напала на 19 стран и Африку.

По словам Пескова, такого рода заявления отражают уровень квалификации главы евродипломатии. Он указал, что Каллас следовало бы внести "маленькую толику позитивного вклада в дело починки того, что они успели сломать".

В любом случае, знаете, есть такая на Востоке пословица – путь разума един. Поэтому рано или поздно все равно нужно будет как-то все чинить, как-то все нормализовать. Но по истории лучше ей не говорить констатировал Песков

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что Каллас не владеет должными познаниями в истории и пытается гадостями очернить прошлое и настоящее России.