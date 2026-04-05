Москва5 апрВести.Главе евродипломатии Кае Каллас не следует отныне высказываться на тему истории. Такое мнение автору ИС "Вести" Павлу Зарубину высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На днях Каллас заявила, что за 100 лет Россия якобы напала на 19 стран и Африку.
По словам Пескова, такого рода заявления отражают уровень квалификации главы евродипломатии. Он указал, что Каллас следовало бы внести "маленькую толику позитивного вклада в дело починки того, что они успели сломать".
В любом случае, знаете, есть такая на Востоке пословица – путь разума един. Поэтому рано или поздно все равно нужно будет как-то все чинить, как-то все нормализовать. Но по истории лучше ей не говоритьконстатировал Песков
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что Каллас не владеет должными познаниями в истории и пытается гадостями очернить прошлое и настоящее России.