Константинов: Каллас совершенно не знакома с историей

Москва5 апр Вести.Глава евродипломатии Кая Каллас не знакома с историей и пытается гадостями очернить историю России, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости.

Заявления Каллас являются признаком отсутствия политической культуры, отметил Константинов.

Каллас - это человек, который совершенно не знаком с историей. Это попытка с ее стороны очередными гадостями очернить наше прошлое передает РИА Новости слова Константинова

Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет якобы "напала на 19 стран, не считая африканские".

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал ее слова "дремучим невежеством". По его мнению, мировоззрение Каллас пропитано разрушительными неонацистскими мыслями и рьяной русофобией.