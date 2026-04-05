Песков о риторике на высшем уровне: есть мода на грубость

Песков рассказал о сиюминутной моде в общении на высшем уровне

Москва5 апр Вести.В ряде стран есть мода на грубость в риторике на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

По его словам, проявляемые на Западе стандарты общения, выражаемые в непродуманных и фактологически неверных заявлениях, абсолютно не соответствуют стандартам России.

Есть мода сиюминутная, и мода на грубость, может быть, где-то востребована, но все-таки классика есть классика. Она живет в веках сказал Песков

Ранее Песков раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас, которая заявила, что за 100 лет Россия якобы напала на 19 стран, не считая Африки. По мнению Пескова, с такими "познаниями" Каллас "по истории лучше не говорить".