Москва5 апр Вести.Европейцы, по всей видимости, наслаждаются заявлениями главы европейской дипломатии Каи Каллас. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

По его словам, недавние высказывания Каллас, что якобы Россия напала на 19 стран, являются позорными.

Мне кажется, здесь даже и комментировать нечего. И то, что этот позор продолжается и никто из ее подчиненных, никто из членов Евросоюза на это не указывает, для меня говорит только об одном: им нравится наслаждаться тем, как она проявляет свои познания в географии, в политике и в других сферах сказал глава МИД РФ

Ранее Каллас снова обвинила Россию в развязывании украинского конфликта, а также заявила, что за последние 100 лет Россия якобы "напала на 19 стран, не считая африканские".