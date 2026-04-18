Москва18 апрВести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерег от сравнений РФ с "бумажным тигром", подчеркнув присущее российскому характеру терпение, которое не бесконечно и может лопнуть.
Российский министр предостерег тех, кто призывает не бояться Россию и называет ее "бумажным тигром", как президент США Дональд Трамп называет НАТО.
В нашем характере есть такое качество, как терпение. Мы говорим: Бог терпел и нам велел. Но когда-то терпение лопается, и я считаю, что даже хорошо, что никто не понимает, где эта красная линия.заявил Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме