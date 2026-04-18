Лавров: Бог терпел и нам велел, но терпение может лопнуть Лавров предостерег желающих называть Россию "бумажным тигром"

Москва18 апр Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерег от сравнений РФ с "бумажным тигром", подчеркнув присущее российскому характеру терпение, которое не бесконечно и может лопнуть.

Российский министр предостерег тех, кто призывает не бояться Россию и называет ее "бумажным тигром", как президент США Дональд Трамп называет НАТО.