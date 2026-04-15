Лавров посоветовал США вести диалог с правительствами, которые им не нравятся

Москва15 апр Вести.Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о ситуации вокруг Кубы, посоветовал США начинать диалог с правительствами, которые им не нравятся. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сказал журналистам по итогам официального визита в Китай.

Я бы посоветовал Соединенным Штатам во всех тех ситуациях, когда им какое-то правительство не нравится, начинать диалог с этим правительством сказал Лавров

Он напомнил выражение о том, что "вежливостью и хорошими манерами можно добиться гораздо большего, чем противоположными чертами человеческого характера".

14 апреля во время переговоров с главой МИД Китая Ван И Лавров отметил, что западные страны продолжают вести опасные игры вокруг Тайваня. По слова российского министра, напряженность усиливается и в районе Южно-Китайского моря, а также на Корейском полуострове. Регион, который долгое время считался пространством сотрудничества и добрососедства, как заметил Лавров, подвергается дестабилизации.