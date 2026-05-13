Москва13 маяВести.Россия и США имеют перспективы взаимовыгодных проектов, однако на деле, кроме регулярного диалога, ничего не происходит. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "РТ Индия".
По его словам, все принятые экс-президентом США Джо Байденом санкции сохраняются, а администрация нынешнего американского лидера Дональда Трампа готовит свои инициативы по экономическому "наказанию" России.
Произносится много правильных слов о том, что Россия и США имеют огромные перспективы взаимовыгодных, современных, технологических, энергетических и прочих проектов. Но на деле ничего не происходитсказал Сергей Лавров
Министр подчеркнул, что российская сторона ценит то, что Трамп начал диалог с российским президентом Владимиром Путиным.