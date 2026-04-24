Лавров: Трамп не маскирует свои жесткие планы, это упрощает ситуацию

Лавров назвал плюсы того, что Трамп открыто заявляет о своих жестких планах Лавров: Трамп не маскирует свои жесткие планы, это упрощает ситуацию

Москва24 апр Вести.Президент США Дональд Трамп не прибегает к риторическим уловкам, чтобы замаскировать свои достаточно жесткие намерения. Об этом на встрече с представителями российских НКО заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам российского министра, многие политологи сходятся во мнении, что действия Трампа зачастую сходятся с его заявлениями, и американский лидер не вводит никого в заблуждение.

Он может менять свои убеждения часто и быстро в зависимости от ситуации, но он не маскирует свои достаточно жесткие планы какими-то уводящими в сторону риторическими изысканиями сказал Лавров

Он отметил, что это упрощает ситуацию, поскольку сразу видно, "кто есть кто".

Ранее директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин отмечал, что до нормализации американо-российских отношений еще далеко. По его словам, между странами пока только частично возобновлен диалог.