Москва24 апрВести.Президент США Дональд Трамп не прибегает к риторическим уловкам, чтобы замаскировать свои достаточно жесткие намерения. Об этом на встрече с представителями российских НКО заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По словам российского министра, многие политологи сходятся во мнении, что действия Трампа зачастую сходятся с его заявлениями, и американский лидер не вводит никого в заблуждение.
Он может менять свои убеждения часто и быстро в зависимости от ситуации, но он не маскирует свои достаточно жесткие планы какими-то уводящими в сторону риторическими изысканиямисказал Лавров
Он отметил, что это упрощает ситуацию, поскольку сразу видно, "кто есть кто".
Ранее директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин отмечал, что до нормализации американо-российских отношений еще далеко. По его словам, между странами пока только частично возобновлен диалог.