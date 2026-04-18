Москва18 апр Вести.Москва и Вашингтон частично возобновили двусторонний диалог, однако говорить о полноценной нормализации отношений пока рано. Об этом в интервью сербской газете "Политика" заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин.

Я не стал бы называть происходящее нормализацией, до нее все еще далеко сказал Дробинин

Он подчеркнул, что корректнее говорить лишь о частичном восстановлении диалога, что, по его оценке, является некоторым прогрессом по сравнению с поздним периодом администрации экс-лидера США Джо Байдена, когда российско-американские контакты по инициативе Вашингтона были почти полностью прерваны.

Дробинин отметил, что президент США Дональд Трамп и его доверенные лица, которым поручено взаимодействие с Россией, демонстрируют готовность к переговорному урегулированию конфликта вокруг Украины. В то же время, по словам дипломата, реальные шаги США вызывают серьезные сомнения в их стремлении участвовать в формировании справедливого миропорядка. Он указал на продолжение санкционной кампании против России, военно-разведывательную поддержку Киева, а также агрессивные действия в отношении Венесуэлы и Ирана и ряд других шагов, которые, по его мнению, также необходимо учитывать.