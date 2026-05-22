Рябков: полноценный диалог между РФ и США нужен для нормализации ситуации в мире

Москва22 мая Вести.Полноценный диалог между Москвой и Вашингтоном необходим для существенной нормализации ситуации в мире. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. При этом в беседе с "Ведомостями" он подчеркнул важность сохранения баланса интересов.

Сложно представить себе сценарий существенной нормализации ситуации в мире в отсутствие полноценного диалога и сотрудничества между Россией и США на основе взаимоприемлемого баланса интересов сказал Рябков

По его мнению, сейчас нет повода рассуждать о замедлении двустороннего диалога между Россией и США.

Не видим оснований, учитывая текущую динамику и интенсивность контактов между Россией и США на разных уровнях, и рассуждать о замедлении двустороннего диалога заявил дипломат

Рябков уточнил, что сейчас перед Москвой и Вашингтоном стоит задача найти решение более многоплановых, "уходящих корнями в сложные политико-правовые перипетии" проблем в отношениях.

При этом Рябков подчеркнул, что нет ничего невозможного, однако для успеха с обеих сторон потребуется политическая воля и готовность смотреть на вещи трезво, не встраивая их в искаженную геополитической конъюнктурой "картинку", как были склонны поступать предшественники нынешней администрации США.

Решения и выбор в конечном счете за американской стороной резюмировал замглавы МИД РФ

Ранее Рябков отметил, что Республиканская администрация США в значительной степени отдалилась от догматического либерал‑глобалистского мировоззрения своих предшественников. Но об окончательном разрыве США с прежней политикой изоляции РФ и подрыва ее интересов говорить пока не приходится, добавил дипломат.