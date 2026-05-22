Рябков: на России и США лежит особая ответственность за судьбы мира

Москва22 мая Вести.Россия и США, являясь крупнейшими ядерными державами, несут особую ответственность за судьбы мира, заявил замглавы МИД Сергей Рбков в интервью "Ведомостям".

Республиканская администрация США в значительной степени отошла от догматического либерал‑глобалистского мировоззрения своих предшественников. Тем не менее, об окончательном разрыве США с прежней политикой изоляции России и подрыва ее интересов говорить не приходится, пояснил Рябков.

При этом замглавы МИД отметил личный вклад президента США Дональда Трампа в поиск путей нормализации двусторонних отношений между США и Россией.

Конечно, процесс идет непросто, учитывая как масштабы оставленного демократами токсичного наследия, так и агрессивную линию нынешних властей США по продвижению собственных интересов на мировой арене. Однако вести соответствующую работу нам с ними необходимо, поскольку на наших странах как крупнейших ядерных державах лежит особая ответственность за судьбы мира приводят "Ведомости" слова Рябкова

Между тем американские компании заинтересованы в присутствии на российском рынке и готовы при возможности на него вернуться, пояснил Рябков.

Москва и Вашингтон ведут общение на уровне администрации. Межгосударственный диалог имеет множество каналов, заключил Рябков.