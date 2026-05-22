МИД: Запад высокомерно верит в собственное превосходство

Москва22 мая Вести.Страны Запада, уверенные в своем превосходстве, перестали верить в катастрофические сценарии, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в интервью "Ведомостям".

В годы холодной войны руководители СССР и США осознавали обоюдную ответственность за судьбу мира, отметил Рябков.

Проще говоря, страны Запада, высокомерно упиваясь убежденностью в собственном превосходстве, навеянной исходом биполярного противостояния, попросту перестали верить в реальность катастрофических сценариев. А ведь ими изобилует всемирная история, особенно первой половины XX века подчеркнул Рябков

По его словам, Россия и США несут особую ответственность за мировую стабильность и безопасность.

Рябков заявил, что Москва обладает твердой решимостью задействовать военно-технические инструменты для нейтрализации агрессивного настроя в руководстве стран НАТО.