Москва22 маяВести.Страны Запада, уверенные в своем превосходстве, перестали верить в катастрофические сценарии, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в интервью "Ведомостям".
В годы холодной войны руководители СССР и США осознавали обоюдную ответственность за судьбу мира, отметил Рябков.
Проще говоря, страны Запада, высокомерно упиваясь убежденностью в собственном превосходстве, навеянной исходом биполярного противостояния, попросту перестали верить в реальность катастрофических сценариев. А ведь ими изобилует всемирная история, особенно первой половины XX векаподчеркнул Рябков
По его словам, Россия и США несут особую ответственность за мировую стабильность и безопасность.
Рябков заявил, что Москва обладает твердой решимостью задействовать военно-технические инструменты для нейтрализации агрессивного настроя в руководстве стран НАТО.