Москва16 мая Вести.В Москве иронично относятся к тому, что Запад демонстрирует "квазибезразличие" к испытаниям ракетного комплекса "Сармат", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам.

Несколько дней назад президент РФ Владимир Путин заслушал доклад об успешном испытании "Сармата" и сообщил, что мощность доставляемого боезаряда в этом ракетном комплексе более чем в четыре раза превышает показатели западных аналогов.

По словам Рябкова, любое событие, подобное испытаниям "Сармата", Запад воспринимает как повод показать свое "квазибезразличие".

...Мы с иронией воспринимаем это, потому что не хуже, а лучше других понимаем, что означает предстоящая постановка на вооружение этой системы отметил дипломат

Он добавил, что Россия никогда не ждала и не будет ожидать реакции западных оппонентов и партнеров на испытания перспективных военных систем.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что успешный запуск "Сармата" произвел много шума в западной прессе, при этом ряд СМИ пытаются умалять технические характеристики российского ракетного комплекса.