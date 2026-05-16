Москва16 мая Вести.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что характеристики нового ракетного комплекса "Сармат" представляют собой именно тот случай, когда габариты играют решающую роль. Свою оценку дипломат дал, отвечая на вопрос ТАСС.

На меня лично произвело большое впечатление отстреливание газогенератора, который по диаметру не имеет сопоставимых систем нигде. Это ровно тот случай, когда размер имеет значение

По убеждению замминистра, западные специалисты прекрасно осознают потенциал новой российской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), однако молчат о нем, так как не хотят "создавать рекламу". Кадры пуска, обнародованные Минобороны РФ, по его словам, "говорят сами за себя".

Ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину об успешном запуске "Сармата". Вооруженные силы РФ намерены поставить на боевое дежурство первый полк, оснащенный данной МБР, до конца текущего года.

Как указывал глава государства, "Сармат" является самым мощным ракетным комплексом на планете, превосходя наиболее эффективные западные аналоги в четыре раза. Дальность его полета составляет свыше 35 тыс. км. Ракета способна перемещаться как по баллистической, так и по суборбитальной траектории, преодолевая любые действующие и перспективные системы ПРО.