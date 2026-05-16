Рябков: "Сармат" преодолевает все существующие комплексы ПРО Рябков заявил, что ракета "Сармат" преодолевает все существующие комплексы ПРО

Москва16 мая Вести.Российский ракетный комплекс "Сармат" гарантированно преодолевает все комплексы противоракетной обороны (ПРО). Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Эта система позволяет гарантированно преодолевать и существующие, и все находящиеся еще в режиме разработки комплексы противоракетной обороны сказал заместитель министра иностранных дел

Рябков полагает, что западным специалистам известно, что подобных систем в мире нет. По его словам, "они не хотят" делать рекламу для "Сармата", но ракетный комплекс в ней не нуждается.

Как выразился Рябков, запечатленное на кадрах от Минобороны "говорит само за себя". Замминистра также добавил, что считается себя дилетантом, но был под большим впечатлением от отстреливания газогенератора. По его словам, это случай, "когда размер имеет значение".

12 мая российскому лидеру Владимиру Путину было доложено об успешном испытательном пуске новейшей ракеты "Сармат".