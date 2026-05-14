Мантуров: "Сармат" по боевому запасу в несколько раз превышает аналоги у США

Мантуров сообщил, в чем преимущество ракет "Сармат" над западными аналогами Мантуров: "Сармат" по боевому запасу в несколько раз превышает аналоги у США

Москва14 мая Вести.Ракетный комплекс "Сармат" по боевому запасу и энерговооруженности в несколько раз превышает западные аналоги, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Мантуров в четверг выступил на съезде Союза машиностроителей России и ответил на вопросы журналистов о ракетах "Сармат".

Если брать по объемам и по энерговооруженности, собственно по боевому запасу, это в несколько раз превышает западные аналоги, имеются в виду Соединенные Штаты сказал первый вице-премьер, его слова приводит ТАСС



По его словам, Россия на несколько лет опережает Запад по технологиям, которые есть в межконтинентальной баллистической ракете "Сармат".

Несколько дней назад президент РФ Владимир Путин заслушал доклад об успешном испытании "Сармата" и сообщил, что мощность доставляемого боезаряда в этом ракетном комплексе более чем в четыре раза превышает показатели западных аналогов.