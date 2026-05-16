Сергей Рябков – о том, почему Россия предупредила о запуске "Сармата" Рябков: Россия не хочет расшатывать стратегическую стабильность

Москва16 мая Вести.Россия не хочет расшатывать стратегическую стабильность, исходя из этого, предупредила другие страны об испытаниях ракетного комплекса "Сармат". Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В ответ на вопрос, почему РФ уведомила США и другие страны о запуске "Сармата", Сергей Рябков ответил, что во всех подобных ситуациях Москва движима, среди прочего, "осознанием и пониманием того, что мы не должны расшатывать стратегическую стабильность".

Он добавил, что Россия уверенно и ответственно показывает свои возможности для охлаждения горячих голов, которые по периметру наших западных границ играют с разного рода концепциями зонтиков. А тех, кто в "своих воспаленных мозгах" грезит о победе над Россией, "никакие зонтики не спасут".

На днях командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту России Владимиру Путину об успешном пуске "Сармата". ВС РФ планируют поставить на боевое дежурство первый укомплектованный этими ракетами полк до конца года.

Аналогичных комплексов стратегической дальности на сегодня нет ни у кого, и специалисты на той стороне не хуже нас отдают себе в этом отчет, добавил Сергей Рябков.