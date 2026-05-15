Москва15 мая Вести.США внимательно следят за российскими разработками, заявил для ИС "Вести" профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что успешный запуск "Сармата" произвел много шума в западной прессе, при этом ряд СМИ пытаются умалять технические характеристики российского ракетного комплекса.

Да, сейчас мы фактически уже завершили испытания "Сармата", подходит к концу испытания "Посейдона" (подводный аппарат с ядерной установкой) и "Буревестника" (крылатая ракета). Это все стратегические комплексы. Американцы это все прекрасно отслеживают, понимают их значение. Но, правда, чтобы успокоить публику, недавно "Рэнд" (RAND Corporation), ведущий мозговой центр, аффилированный с Пентагоном, выпустил специальный доклад по "Буревестнику" и "Посейдону". И вывод основной такой - ничего страшного рассказал Бужинский

В частности, добавил он, в данном отчете говорится, будто "Посейдон" можно отследить развернутыми в океане сонарами и заблаговременно уничтожить

То же самое [в отчете "Рэнд"] и с "Буревестником". Дескать, система не очень понятная, экзотическая, но тем не менее скорость дозвуковая. Мол, ядерная силовая установка светится и заметна для средств перехвата, и поэтому мы ее собьем. Ну пусть думают так. Я считаю, что они заблуждаются. Но тем не менее говорить, что они не придают значения нашим системам — это было бы ошибкой добавил эксперт

На днях президент РФ Владимир Путин заслушал доклад об успешном испытании "Сармата" и сообщил, что мощность доставляемого боезаряда в этом ракетном комплексе более чем в четыре раза превышает показатели западных аналогов. На боевое дежурство ракетный комплекс "Сармат" будет поставлен в конце 2026 года.