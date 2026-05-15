Москва15 мая Вести.Уникальной характеристикой ракеты "Сармат" является то, что она способна лететь не только через Северный полюс, но и через Южный. Об этом ИС "Вести" заявил профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

МБР "Сармат" может лететь по суборбитальной орбите и пролетать расстояние в 35 тысяч километров. Это почти равно окружности Земли, которая составляет 40 тысяч километров. Что это нам дает? Помимо обычных полярных трасс, когда мы атакуем цели на территории вероятного противника через Северный полюс, эта ракета может лететь через Южный полюс. Если она летит через Южный полюс, то Соединенные Штаты, в частности, практически беззащитны. Потому что весь противоракетный потенциал, а это тяжелые перехватчики GBI (Ground-Based Interceptor - противоракетный комплекс наземного базирования) сосредоточены на Аляске. На южном направлении в Калифорнии у них только две такие шахтные установки, которые, естественно. противостоять "Сармату" не могут заявил эксперт

Кроме того, отметил Бужинский, ракета имеет усовершенствованный комплекс преодоления средств ПВО.

Ложные цели имеют те же массово-габаритные характеристики, что и обычные блоки, те же тепловые сигнатуры, эффективно отражающую поверхность - то есть селектировать ложные цели для противника будет чрезвычайно затруднительно констатировал он

Кроме того, добавил Бужинский, "Сармат" принадлежит к классу тяжелых межконтинентальных баллистических ракет, которых нет ни у одной страны мира.

"Сармат" – тяжелая ракета шахтного базирования, вес - 208 тонн. [Такой] ни у кого больше нет, ни у одной страны. Это наше преимущество и то, чего на протяжении всей истории боялись американцы, потому накладывали всяческие ограничения именно на наши тяжелые ракеты заметил он

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что мощность доставляемого боезаряда ракетного комплекса "Сармат" более чем в четыре раза превышает показатели западных аналогов.