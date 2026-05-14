TWZ: использование жидкого топлива в ракете "Сармат" дает ей преимущество В США отметили применение жидкого топлива в российской ракете "Сармат"

Москва14 мая Вести.Использование жидкостного ракетного двигателя в межконтинентальной баллистической ракете "Сармат" дает российскому изделию преимущество. Об этом заявило американское издание The War Zone (TWZ).

В публикации отмечается, что, несмотря на то, что применение жидкого топлива в межконтинентальной баллистической ракете может показаться несколько устаревшей технологией, практически "пережитком холодной войны", ее преимущество заключается в более мощной и динамичной двигательной установке.

Жидкое ракетное топливо на основе гидразина с четырехокисью азота (NTO) является более стабильным и менее коррозийным вариантом, который позволяет длительное время хранить ракеты в заправленном и готовом состоянии в сочетании с правильными компонентными материалами и экологическим контролем говорится в публикации

Ранее, 12 мая, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Россия уведомила Соединенные Штаты и другие страны о проведении испытаний тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". По словам Пескова, российский лидер дал очень высокую оценку состоявшемуся пуску межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Кадры испытаний жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты опубликовало Министерство обороны России.

После этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев иронично "поздравил" Запад с успешными испытаниями российского ракетного комплекса "Сармат", сказав, что все западные "друзья" теперь стали ближе для России.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, заявил, что "Сармату" нет равных, а прошедшие испытания подтвердили совершенствование ядерного щита страны.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с ИС "Вести" также назвал успешный запуск "Сармата" сигналом для воинственных стран НАТО.