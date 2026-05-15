Москва15 мая Вести.США не станут помогать своим европейским союзникам в случае боевых действий, заявил ИС "Вести" профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

По его словам, на данный момент Европа все чаще осуществляет провокации в отношении РФ.

Европа нас провоцирует - и [угрозы] блокады Калининграда, и различные варианты рассматриваются, - будучи уверенными, что мы не применим ядерное оружие. Эти [новейшие российские] системы стратегические для Европы не нужны, "Сармат" Европе не нужен - слишком тяжелые средства, чтобы применять его на расстоянии нескольких тысяч километров. Для этого есть "Орешники", другие комплексы заявил он

При таком сценарии США не будут вмешиваться в дела своих европейских союзников, а будут лишь наблюдать со стороны.

"Я считаю, если мы будем вынуждены применить тактическое ядерное оружие, то американцам [скажут] - сидите ровно и смотрите за этим, ни в коем случае не вмешивайтесь, в противном случае это все превратится действительно во взаимное уничтожение. Я думаю, американцы это понимают. Думаю, американцы рисковать своим благополучием и угрозой уничтожения Соединенных Штатов из-за того, чтобы спасти своих европейских союзников, не будут отметил Бужинский

На днях министерство обороны России опубликовало кадры испытаний тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Первый полк, оснащенный "Сарматом", будет поставлен на дежурство к концу 2026 года.