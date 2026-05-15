Москва15 маяВести.США не станут помогать своим европейским союзникам в случае боевых действий, заявил ИС "Вести" профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.
По его словам, на данный момент Европа все чаще осуществляет провокации в отношении РФ.
Европа нас провоцирует - и [угрозы] блокады Калининграда, и различные варианты рассматриваются, - будучи уверенными, что мы не применим ядерное оружие. Эти [новейшие российские] системы стратегические для Европы не нужны, "Сармат" Европе не нужен - слишком тяжелые средства, чтобы применять его на расстоянии нескольких тысяч километров. Для этого есть "Орешники", другие комплексызаявил он
При таком сценарии США не будут вмешиваться в дела своих европейских союзников, а будут лишь наблюдать со стороны.
"Я считаю, если мы будем вынуждены применить тактическое ядерное оружие, то американцам [скажут] - сидите ровно и смотрите за этим, ни в коем случае не вмешивайтесь, в противном случае это все превратится действительно во взаимное уничтожение. Я думаю, американцы это понимают. Думаю, американцы рисковать своим благополучием и угрозой уничтожения Соединенных Штатов из-за того, чтобы спасти своих европейских союзников, не будутотметил Бужинский
На днях министерство обороны России опубликовало кадры испытаний тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".
Первый полк, оснащенный "Сарматом", будет поставлен на дежурство к концу 2026 года.