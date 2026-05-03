Дудаков: США не будут участвовать в провокациях Евросоюза против России

Дудаков объяснил, почему США не будут участвовать в провокациях ЕС против России Дудаков: США не будут участвовать в провокациях Евросоюза против России

Москва3 мая Вести.Соединенные Штаты не будут участвовать в провокациях Евросоюза против России, у Вашингтона более реалистичная позиция, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, президент США Дональд Трамп и его окружение не поддерживают курс стран Европы на конфликт с Москвой.

Администрация Трампа занимает более реалистичную позицию по сравнению с тем, что сейчас делают европейские ястребы и европейская партия войны, которая пытается еще спровоцировать конфликт в странах Балтии против России. Для них это абсолютно самоубийственная история. Поэтому если случится какая-то серьезная новая эскалация в Восточной Европе, очевидно, что США не будут участвовать в ней никоим образом сказал Дудаков

Эксперт подчеркнул, что Вашингтон перебрасывает военные ресурсы на более важные для себя направления. В первую очередь внимание США сосредоточено на Азии и Индо-Тихоокеанском регионе с целью сдерживания Китая. Во вторую очередь Вашингтон сконцентрирован на Ближнем Востоке, где требуется поддержка Израиля, полагает Дудаков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа делает все, чтобы помешать США поставить киевский режим на место.