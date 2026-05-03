Москва3 маяВести.Европа делает все, чтобы помешать США поставить киевский режим на место. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил Павлу Зарубину для ИС "Вести".
По его мнению, европейцы "делают различные движения конфронтационного характера".
Ну, по идее, да, может, конечно, и это многие знают. Но здесь появился третий игрок. Вы видите, что европейцы мобилизуются, используя в качестве триггера вот эту показную русофобию. Готовы тратить большие деньги на военное строительствопояснил Песков
Россия может повлиять на главу киевского режима Владимира Зеленского, добившись целей СВО, ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.