Москва3 мая Вести.Европа делает все, чтобы помешать США поставить киевский режим на место. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил Павлу Зарубину для ИС "Вести".

По его мнению, европейцы "делают различные движения конфронтационного характера".

Ну, по идее, да, может, конечно, и это многие знают. Но здесь появился третий игрок. Вы видите, что европейцы мобилизуются, используя в качестве триггера вот эту показную русофобию. Готовы тратить большие деньги на военное строительство