Москва12 апр Вести.Европа хочет прикрыть свои недальновидные решения в экономике идеологическим подходом, а потому пытается полностью подавить Россию. Об этом заявил в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Европейцы пытаются показать, что Россия – это главная угроза, и принимают меры, направленные на полное подавление РФ. Однако, отметил Песков, в таком случае непонятно, как Европа будет снова достигать своих конкурентных преимуществ на мировых рынках.

Вы знаете, европейцы пытаются закамуфлировать свои близорукие решения каким-то идеологическим подходом, что, дескать, Россия – это исчадие ада, Россия – это угроза для всей Европы. И поэтому нужно принимать меры, которые направлены на стратегическое подавление, не только поражение, а полное подавление Российской Федерации. Очень опрометчивые попытки. сказал пресс-секретарь российского лидера

Он объяснил, что конкурентные преимущества европейцев строились на двух аспектах: дешевая энергия из России и бесплатное обеспечение безопасности от США, но на сегодняшний день ни того, ни другого не осталось.

Америка их прогнала с бесплатной безопасностью, отказала сама. От нас они отказались, пытаясь закамуфлировать этот отказ какими-то идеологическими высшими соображениями, в кавычках высшими соображениями заключил Песков

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что Европа повторяет ошибки своих дедов, которые хотели сделать РФ меньше.