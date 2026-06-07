Додик: у европейцев не осталось экономики, они ее потеряли

Додик: Европа потеряла все, что могла, в том числе экономику Додик: у европейцев не осталось экономики, они ее потеряли

Москва7 июн Вести.Европейцы потеряли все, что могли, у них уже нет экономики, заявил глава правящего в Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) "Союза независимых социал-демократов" Милорад Додик​​​ в интервью РИА Новости.

Европа потеряла все, что могла. У нее уже нет экономики. Она должна идти сюда [к России] за энергоносителями и рынком. Как Россия отнесется по этому вопросу к ним [к Европе], это вопрос к российскому руководству приводит РИА Новости слова Додика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа стремится прикрыть свои недальновидные решения в экономике идеологическим подходом.

Европейцы провозгласили Россию главной угрозой и хотят полностью подавить Москву. Однако не совсем понятно, как Европа намерена вновь получить конкурентные преимущества на мировых рынках, отметил Песков.

По мнению профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, экономика Европы попала в тяжелое положение из-за конфликта на Украине. Наиболее плачевная обстановка сложилась в Британии.