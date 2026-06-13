Додик указал на желание отживших элит превратить ЕС в военный союз Додик: элиты ЕС хотят трансформировать его в военный союз

Москва13 июн Вести.Представители европейских элит стремятся трансформировать ЕС из политического объединения в военный союз, заявил ТАСС председатель ведущей политической партии Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины "Союз независимых социал-демократов" (СНСД) Милорад Додик.

По его словам, главная цель западных элит — сформировать стратегические плацдармы для давления на Россию. Додик отметил, что Евросоюз продолжает использовать Украину как инструмент для войны против РФ.

Киев давно постигло бы поражение, если бы не воинственные намерения Евросоюза и его отживших элит, которые пытаются сделать из ЕС военный союз вместо политического объединения подчеркнул собеседник агентства

Политик указал, что европейцы пытаются расширить влияние на Молдавию, Армению и другие регионы, чтобы создать стратегические точки для давления на Россию и "в целом восточное направление".

Однако, по мнению Додика, "у них практически нет влияния", поскольку Евросоюз утратил единство, не имеет признанного всеми лидера и потерял ресурсную базу.

В частности, лидер СНСД обратил внимание на утрату Германией преимущества в области инноваций, отметив, что Россия и Китай готовят больше перспективных специалистов в этой сфере.

Если вы сравните образовательные программы здесь (в РФ - ред.) и на Западе, станет очевидно, что преимущество за Россией и за Китаем, где специалистов готовят в гораздо больших масштабах. Таким образом, прежнее стратегическое преимущество ЕС было утрачено констатировал Додик

Политик указал на финансовые проблемы стран ЕС, включая Германию, которые "погрязли в долгах". По его словам, европейцы пытаются выйти из кризиса через милитаризацию.

Раз Германия перестает производить автомобили, она переключается на производство бронетехники и других вещей военного назначения. Это вызывает беспокойство заявил Додик

Он прокомментировал позицию администрации США по поводу украинского конфликта, отметив наличие взаимопонимания между представителями Москвы и Вашингтона.

Видно, что даже в контексте СВО (президент США Дональд – ред.) Трамп считает этот конфликт больше делом Украины и Евросоюза отметил собеседник агентства

Ранее Додик рассказал о требовании Евросоюза к Боснии и Герцеговине ввести визовый режим в отношении граждан России.