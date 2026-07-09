Додик: раскол в Европе усугубится после завершения конфликта на Украине

Додик предрек Европе усугубление раскола после завершения украинского конфликта Додик: раскол в Европе усугубится после завершения конфликта на Украине

Москва9 июл Вести.Среди европейских стран происходит раскол, который усугубится, когда конфликт на Украине завершится.

Об этом сообщил председатель правящей в Республике Сербской (Боснии и Герцеговины, РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик агентству РИА Новости.

По его словам, европейская элита сейчас находится в большом кризисе.

Мы считаем, что когда наступит мир на Украине, исчезнут причины для их сплочения, перед СВО они были расколоты. Было видно, что ни Евросоюз, ни НАТО не функционируют так, как они нам представляли это годами сообщил Додик

В июне издание Politico сообщило, что вопрос о переговорах с Россией разделил лидеров государств — членов Евросоюза на два лагеря.

Кроме того, по мнению украинского политолога Руслана Бортника, европейское общество остается глубоко разделенным как по проблеме украинского конфликта, так и по вопросу будущих отношений с Россией.