Москва13 июнВести.Народ сместит президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, это вопрос времени, заявил председатель ведущей политической партии Республики Сербской "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
В интервью ТАСС он отметил, что в Евросоюзе на данный момент "нет лидера", и евроинтеграция мало что даст Республике Сербской.
Лишь вопрос времени, когда народ начнет смещать президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерцазаявил Додик
Он указал, что страны ЕС "наводнили 40 миллионов мигрантов", и это тоже не способствует привлекательности евроинтеграции.
Додик также назвал главу евродипломатии Каю Каллас несчастьем для Европы.