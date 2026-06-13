Додик: народ сместит Макрона и Мерца, это вопрос времени

Додик не сомневается, что народ сместит Макрона и Мерца Додик: народ сместит Макрона и Мерца, это вопрос времени

Москва13 июн Вести.Народ сместит президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, это вопрос времени, заявил председатель ведущей политической партии Республики Сербской "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.

В интервью ТАСС он отметил, что в Евросоюзе на данный момент "нет лидера", и евроинтеграция мало что даст Республике Сербской.

Лишь вопрос времени, когда народ начнет смещать президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца заявил Додик

Он указал, что страны ЕС "наводнили 40 миллионов мигрантов", и это тоже не способствует привлекательности евроинтеграции.

Додик также назвал главу евродипломатии Каю Каллас несчастьем для Европы.