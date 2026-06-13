Москва13 июн Вести.Армянские и молдавские власти напрасно возложили надежды на Евросоюз. Об этом заявил председатель ведущей политической партии Республики Сербской "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик в беседе с ТАСС.

Европа лжет, ей не нужно верить. Не понимаю, как им могут верить Армения, Молдавия и другие. Но, думаю, это решение элит, а не народа. Это не в интересах ни армянского, ни молдавского народа объяснил Додик

По словам политика, Евросоюз привлекает кандидатов на вступление кредитами под низкий процент, а потом требует отказаться от своих ценностей и ввести в школах понятие "родитель номер один" и "родитель номер два".