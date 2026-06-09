Эксперт пояснил, зачем Западу нужно сотрудничество с Арменией Эксперт Согомонян объяснил, почему Западу выгодно влияние на Армению

Москва9 июн Вести.Запад стремится получить влияние на Южном Кавказе, используя для этого сотрудничество с Арменией. Об этом ИС "Вести" заявил доктор политических наук, профессор МГИМО Виктор Согомонян.

Он напомнил, что традиционно влияние на регион оказывала Российская Федерация, поэтому для западных государств это возможность ослабить РФ и получить плацдарм на границе с Ираном.

Я думаю, что это стратегическая позиция для Запада на Южном Кавказе, который был традиционным регионом влияния России. Это возможность получить плацдарм на границе с Ираном, усилить своего оператора на Южном Кавказе - Турцию, это возможность ослабить позиции России в стране, где у нее есть военная база. Это минимальный перечень вопросов, которые интересуют Европу, и, естественно, она будет последовательно это продвигать объяснил Согомонян

Профессор также прокомментировал поздравление главы киевского режима Владимира Зеленского, отправленное премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

Обратите внимание, что в поздравлении Пашиняну Зеленский сразу обратился к Европейскому союзу и сказал, что вот настал момент истины для ЕС, мол, надо Армении всесторонне помогать. И надо доказать, что она может сохранить свою независимость, имеется в виду от России. Хотя политической зависимости Армении от России никогда не было, эта партия разыгрывается полным ходом… Не случайно, что с такими заявлениями выступает именно Зеленский. То есть эта конфронтационная линия с Москвой будет углубляться вместе с хоть и нелегитимной, но вновь сформировавшейся властью Пашиняна сказал он

На выходных в Армении состоялись парламентские выборы. В парламент вошли партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" (49,8% голосов), партия "Сильная Армения" главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна - 23,3%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна - 9,9%.