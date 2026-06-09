Москва9 июнВести.Запад стремится получить влияние на Южном Кавказе, используя для этого сотрудничество с Арменией. Об этом ИС "Вести" заявил доктор политических наук, профессор МГИМО Виктор Согомонян.
Он напомнил, что традиционно влияние на регион оказывала Российская Федерация, поэтому для западных государств это возможность ослабить РФ и получить плацдарм на границе с Ираном.
Я думаю, что это стратегическая позиция для Запада на Южном Кавказе, который был традиционным регионом влияния России. Это возможность получить плацдарм на границе с Ираном, усилить своего оператора на Южном Кавказе - Турцию, это возможность ослабить позиции России в стране, где у нее есть военная база. Это минимальный перечень вопросов, которые интересуют Европу, и, естественно, она будет последовательно это продвигатьобъяснил Согомонян
Профессор также прокомментировал поздравление главы киевского режима Владимира Зеленского, отправленное премьер-министру Армении Николу Пашиняну.
Обратите внимание, что в поздравлении Пашиняну Зеленский сразу обратился к Европейскому союзу и сказал, что вот настал момент истины для ЕС, мол, надо Армении всесторонне помогать. И надо доказать, что она может сохранить свою независимость, имеется в виду от России. Хотя политической зависимости Армении от России никогда не было, эта партия разыгрывается полным ходом… Не случайно, что с такими заявлениями выступает именно Зеленский. То есть эта конфронтационная линия с Москвой будет углубляться вместе с хоть и нелегитимной, но вновь сформировавшейся властью Пашинянасказал он
На выходных в Армении состоялись парламентские выборы. В парламент вошли партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" (49,8% голосов), партия "Сильная Армения" главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна - 23,3%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна - 9,9%.