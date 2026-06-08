Захарова: выборы в Армении прошли при беспрецедентном вмешательстве Запада

МИД РФ заявил о вмешательстве Запада в парламентские выборы в Армении Захарова: выборы в Армении прошли при беспрецедентном вмешательстве Запада

Москва8 июн Вести.Парламентские выборы в Армении проходили в условиях вмешательства со стороны Запада. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

7 июня в Армении в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства со стороны Запада, в первую очередь ЕС, прошли парламентские выборы сказала Захарова, чьи слова приводятся на официальном сайте ведомства

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о победе своей партии "Гражданский договор" на выборах. Однако, по предварительным итогам ЦИК страны, партия набрала 49,81% голосов, что лишать ее права на самостоятельное формирование правительства.