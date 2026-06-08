ЦМК Армении сообщил, что партия Пашиняна не преодолела барьер в 50% голосов

Предварительные данные ЦИК Армении: партия Пашиняна получила 49,81% голосов ЦМК Армении сообщил, что партия Пашиняна не преодолела барьер в 50% голосов

Москва8 июн Вести.Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" получила 49,81% голосов на парламентских выборах после обработки 100% бюллетеней. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии республики.

Второе место заняла партия "Сильная Армения" под руководством предпринимателя Самвела Карапетяна, набравшая 23,29% голосов. На третьей позиции оказался блок "Армения" бывшего президента Роберта Кочаряна с результатом 9,94%.

Кроме того, в парламент проходит партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна, которую поддержали 4% избирателей.

Согласно избирательному законодательству Армении, проходной барьер для партий составляет 4%, а для избирательных блоков – 8%.

Выборы в парламент Армении стартовали утром 7 июня. Всего на выборах проголосовали 1 476 597 граждан страны.