В 12 регионах России объявлена ракетная опасность Ракетная опасность объявлена в Самарской области, Чувашии и Татарстане

Москва24 июл Вести.Ракетная опасность объявлена на территории Татарстана, Чувашии и Самарской области. Об этом сообщили губернатор Вячеслав Федорищев и республиканские службы МЧС в официальных каналах в MAX.

Внимание. Ракетная опасность в Самарской области! Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если Вы находитесь на улице или в транспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место предупредил, в частности, губернатор Федорищев

Ранее 24 июля тревога из-за опасности вражеского ракетного удара была объявлена в девяти регионах России, включая Воронежскую, Липецкую, Ульяновскую и пензенскую области. Таким образом в настоящее время режим ракетной опасности действует в 12 субъектах РФ.