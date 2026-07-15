Режим ракетной опасности введен еще в пяти регионах России

Еще в пяти регионах России введен режим ракетной опасности Режим ракетной опасности введен еще в пяти регионах России

Москва15 июл Вести.Режим опасности ракетного удара введен на территории Самарской, Ульяновской, Ивановской, Нижегородской областей, а также в Чувашии. Об этом сообщили региональные власти через официальные каналы на платформе MAX.

Внимание. Ракетная опасность в Самарской области! Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам предупредил, в частности, жителей своего региона губернатор Вячеслав Федорищев

Население других регионов было оповещено через каналы МЧС и РСЧС. В Ульяновской области предупреждение опубликовал губернатор Алексей Русских.

Ранее 15 июля угроза ракетного удара была объявлена в Мордовии, Калужской, Липецкой и Тамбовской областях. Росавиация в целях безопасности приостановила полеты в аэропортах семи городов, включая Казань, Самару, Саратов, Ульяновск и Чебоксары.