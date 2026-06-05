Ракетная опасность объявлена в Татарстане, Самарской области и Чувашии

В трех регионах Поволжья объявлена ракетная опасность Ракетная опасность объявлена в Татарстане, Самарской области и Чувашии

Москва5 июн Вести.Режим ракетной опасности объявлен на территории трех регионов Приволжского федерального округа – в Татарстане, Самарской области и Чувашии, предупредили власти регионов.

На территории Республики Татарстан введен режим "Ракетная опасность". Необходимо принять меры безопасности сообщается в канале республиканской службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)

Аналогичные предупреждения опубликовали в Самарской области и Чувашии.

Ранее ночью 5 июня ракетная опасность была объявлена в шести регионах – Белгородской, Ростовской, Воронежской, Липецкой и Пензенской областях, а также Краснодарском крае. К данному моменту воздушная тревога из-за ракетной угрозы отменена во всех регионах, кроме Пензенской области.