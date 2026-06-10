В пяти регионах Поволжья объявлена ракетная опасность Ракетная опасность объявлена в пяти регионах Поволжья

Москва10 июн Вести.На территории Татарстана, Чувашии, Самарской, Ульяновской и Пензенской областей объявлена ракетная опасность. Об этом сообщили власти регионов в официальных каналах в МАХ.

Внимание! Введен режим "Ракетная опасность". Необходимо принять меры безопасности говорится в сообщениях, распространенных региональными службами Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)

Ранее сообщалось, что в Татарстане, Самарской, Ульяновской и Пензенской областях действует режим беспилотной опасности из-за угрозы атаки вражеских летательных аппаратов.

Режим ракетной опасности 10 июня также объявлялся на территории Липецкой, Белгородской и Воронежской областей.