Режим опасности ракетного удара введен в Пензенской и Ульяновской областях В Пензенской и Ульяновской областях ввели режим ракетной опасности

Москва24 июл Вести.Режим ракетной опасности введен на территории Пензенской и Ульяновской областей. Об этом сообщили главы регионов Олег Мельниченко и Алексей Русских в своих каналах на платформе MAX.

Внимание! Ракетная опасность на территории Ульяновской области. Нельзя оставаться на открытой местности. В качестве укрытия используйте помещения с несущими стенами и без окон… предупредил, в частности, ульяновский губернатор

Ранее 24 июля тревога из-за угрозы ракетного удара объявлялась на территории семи регионов. Таким образом, их число возросло до девяти. Среди них Тульская, Воронежская, Липецкая, Орловская и Курская области.