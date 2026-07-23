Москва23 июлВести.Опасность ракетного удара повторно объявлена на территории Курской, Тульской и Воронежской областей. Об этом сообщают региональные власти и службы МЧС в официальных каналах в мессенджере MAX.
На территории региона объявлена ракетная опасность. Прошу сохранять спокойствиеинформировал жителей Тульской области губернатор Дмитрий Миляев
Воронежцев предупредил губернатор Александр Гусев, население Курской области – оперативный штаб региона.
Ранее ночью 23 июля в Тульской, Курской и Воронежской областях уже объявлялась ракетная опасность. Режим угрозы ракетного удара также вводился в Липецкой и Московской областях.