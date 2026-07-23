Ракетная опасность повторно объявлена в Курской, Тульской и Воронежской областях

В Курской, Тульской и Воронежской областях повторно объявлена ракетная опасность Ракетная опасность повторно объявлена в Курской, Тульской и Воронежской областях

Москва23 июл Вести.Опасность ракетного удара повторно объявлена на территории Курской, Тульской и Воронежской областей. Об этом сообщают региональные власти и службы МЧС в официальных каналах в мессенджере MAX.

На территории региона объявлена ракетная опасность. Прошу сохранять спокойствие информировал жителей Тульской области губернатор Дмитрий Миляев

Воронежцев предупредил губернатор Александр Гусев, население Курской области – оперативный штаб региона.

Ранее ночью 23 июля в Тульской, Курской и Воронежской областях уже объявлялась ракетная опасность. Режим угрозы ракетного удара также вводился в Липецкой и Московской областях.